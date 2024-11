Le imprese pugliesi si confermano eccellenze nazionali con un incremento del Valore della Produzione superiore del 10% rispetto alle eccellenze nazionali

BARI - Le imprese di eccellenza pugliesi si distinguono a livello nazionale per performance superiori alla media italiana. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Global Strategy, presentata ieri durante una tavola rotonda organizzata dal Gruppo Azimut presso il Grand Hotel d'Aragona di Conversano.In Italia, le aziende con un fatturato compreso tra 20 e 250 milioni di euro (500 milioni per il settore commercio) sono circa 15.000, di cui 401 classificate come eccellenze. Di queste, il 4,9% ha sede in Puglia, una percentuale significativa che sottolinea la rilevanza del tessuto imprenditoriale regionale. Tra il 2018 e il 2022, le imprese di eccellenza italiane hanno registrato una crescita media del valore della produzione del +20,5%. Le aziende pugliesi, nello stesso periodo, hanno segnato un incremento del +30,9%, superando di oltre 10 punti percentuali la media nazionale. Un risultato che consacra le 27 imprese di eccellenza pugliesi tra le migliori d'Italia.I dati sono stati presentati nell’ambito di una tavola rotonda sul tema “Un ponte per la crescita: fra imprenditori e investitori visionari”, un’occasione unica per approfondire i temi dello sviluppo e del futuro delle eccellenze pugliesi, promossa dal Gruppo Azimut e organizzata con il patrocinio di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e investitori interessati a scoprire come sostenere e accelerare la crescita delle imprese italiane.Tra i relatori Marco Belletti, CEO di Azimut Libera Impresa SGR, Andrea Crovetto, CEO di Azimut Direct, e Stefano Nuzzo, Equity Partner di Global Strategy, i quali hanno illustrato i dati della ricerca che evidenziano la crescita significativa delle imprese della Puglia rispetto alla media nazionale.La tavola rotonda è stata moderata da Giuseppe Lippolis e Michele Laruccia, entrambi Financial Partner di Azimut, i quali hanno guidato le discussioni incentrate sulle prospettive di sviluppo delle imprese di eccellenza pugliesi. L’evento è stato arricchito dai saluti istituzionali di Nicola Didonna, Vice Presidente della Sezione Finanza e Assicurazioni di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per stimolare il dialogo e la cooperazione tra imprenditori locali e attori del mondo finanziario.“Confermiamo il trend di crescita delle aziende pugliesi, che spesso rappresentano delle vere e proprie eccellenze del Made in Italy. – ha detto Andrea Crovetto, CEO di Azimut Direct SpA- Il forte radicamento di Azimut sul territorio ci permette di conoscerle da vicino e supportare i loro progetti di crescita.”Per Stefano Nuzzo, Equity Partner di Global Strategy i dati emersi dalla ricerca “riflettono la capacità degli imprenditori pugliesi di aprirsi al mondo ed una resilienza che li rende un riferimento nel panorama nazionale.”Durante l'evento sono stati presentati casi studio e illustrate le soluzioni con cui Azimut interviene nei processi finanziari e imprenditoriali per garantire la crescita delle imprese pugliesi. Alla serata hanno partecipato rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e finanziario, che hanno condiviso esperienze e prospettive sul futuro delle imprese di eccellenza in Puglia.Il Gruppo Azimut è uno dei principali operatori indipendenti nel settore del risparmio gestito in Italia, attivo nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. Con una presenza capillare sul territorio, Azimut supporta le imprese italiane offrendo