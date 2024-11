'Lo sguardo oltre. L’umanità di Alessandro Leogrande', domani a Taranto un incontro per ricordare il messaggio di uno dei più grandi intellettuali d’Italia

All’evento organizzato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Consiglio Regionale della Puglia anche Enrica Simonetti e Leonardo Palmisano. Martedì 26 novembre 2024, ore 18.00 Agorà della Biblioteca Civica "Pietro Acclavio" via Salinella 31, Taranto





TARANTO - Le parole non sono tutte uguali. Alcune, più di altre, hanno cambiato lo sguardo di tutti e tutte sul presente. Alcune, più di altre, hanno saputo restituire la realtà così com’era e non come appariva. Cruda, diretta, nuda.





Questo facevano e continuano a fare le parole dello scrittore e giornalista Alessandro Leogrande, "il migliore tra gli intellettuali, i giornalisti e gli attivisti della sua generazione" così come lo ha definito lo scrittore Christian Raimo. A lui è dedicata l’iniziativa "Lo sguardo oltre. L’umanità di Alessandro Leogrande", curata dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Puglia e realizzata nell’ambito delle attività promozionali del Centro Regionale Audiolibro Puglia che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e culturale delle persone con difficoltà di lettura autonoma, attraverso la diffusione della lettura accessibile.





A Taranto, a partire dalle 18.00, nell’Agorà della Biblioteca Civica "Pietro Acclavio" in via Salinella 31, l’eredità di Leogrande sarà al centro delle parole che useranno i partecipanti nel giorno dell’anniversario della prematura scomparsa di un autore che ha profondamente segnato la letteratura contemporanea con una voce critica, capace di raccontare con intensa lucidità alcune delle storie più delicate dei nostri tempi.





Interverranno, alla presenza della madre di Alessandro, Maria Giannico Leogrande, anche Antonio Giampietro garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, il consigliere regionale Enzo Di Gregorio, Federica Simili assessora alle politiche educative e giovanili del Comune di Taranto, Greta Marraffa Capo di Gabinetto del Comune di Taranto e Paolo Lacorte presidente regionale UICI PUGLIA.





Dopo i saluti istituzionali, toccherà a due testimoni del nostro tempo, che con Alessandro Leogrande condividevano lo sguardo e una certa visione del mondo, raccontare l’impegno nel lavoro narrativo per tradurre l’Oltre, per dare forma a tutto quello che c’è dopo l’immediato. Interverranno infatti il sociologo Leonardo Palmisano e la giornalista Enrica Simonetti su temi di grande attualità e sull’eredità letteraria e civile di Alessandro Leogrande. Le letture, tratte dalle opere di Leogrande e dai libri dei protagonisti del pomeriggio, saranno curate da Paola Martelli e Gianfranco Guarino. L’evento è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti.