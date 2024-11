Nasce 'Travel Starts in Your Mind', la nuova rivista online dedicata al lusso e all'innovazione nell'ospitalità

CONVERSANO — Da oggi è online Travel Starts in Your Mind, una nuova rivista digitale bilingue (italiano e inglese) interamente dedicata al turismo di lusso e alle strategie innovative per l’ospitalità, sotto la guida del direttore Antonio Galizia, noto giornalista di La Gazzetta del Mezzogiorno e BBC World, e con Giambattista Buonsante come direttore editoriale.

“Travel è pensato per leader visionari e viaggiatori esigenti” spiega Galizia. “Esploriamo le frontiere delle strategie di comunicazione digitale e il valore del capitale umano, che gioca un ruolo cruciale nel futuro dell'industria alberghiera. La nostra missione è ispirare albergatori e leader del settore, dai direttori generali ai proprietari, a trasformare ogni esperienza in un'opportunità unica per gli ospiti.”

La rivista adotta un approccio olistico, approfondendo temi come la gestione strategica dell’ospitalità e l'uso delle piattaforme digitali per la narrazione del marchio e il coinvolgimento dei clienti. Articoli, interviste e casi di studio offriranno spunti per distinguersi in un mercato altamente competitivo, ponendo nuovi parametri di eccellenza per il settore dell’ospitalità.

Travel Starts in Your Mind lancia un invito agli operatori del settore a unirsi in questo percorso, fornendo ispirazione e strumenti necessari per innovare e creare esperienze di lusso senza precedenti. "Ogni strategia che proponiamo è pensata per arricchire le capacità degli operatori e contribuire a stabilire nuovi standard nell’arte dell’accoglienza," conclude l'editore.