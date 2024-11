Tributo ai “Pini Resistenti” di via Don Minzoni a Molfetta: jazz e creatività per celebrare la natura

MOLFETTA — Domenica mattina, a partire dalle ore 11:30, via Don Minzoni si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un tributo speciale dedicato ai "Pini Resistenti", organizzato dal Comitato cittadino a sostegno della salvaguardia degli alberi di questa storica strada. L'evento sarà arricchito dalla performance dei sassofonisti jazz Felice Mezzina e Vincenzo Antonicelli, che porteranno a Molfetta il loro progetto musicale itinerante, recentemente esibito in luoghi simbolici come Amatrice, Matera, Ostuni e San Giuliano.Attraverso un’innovativa creazione istantanea, Mezzina e Antonicelli daranno vita a un universo sonoro che fonde elementi di musiche afro-americane, etniche, contemporanee e rumoristiche. Un viaggio interattivo e coinvolgente, che invita sia i musicisti che il pubblico a creare un momento di ascolto e riflessione profonda.L’invito è esteso a tutta la cittadinanza per prendere parte a questa esperienza unica, che vuole sensibilizzare alla tutela degli alberi urbani e celebrare l’importanza del verde pubblico attraverso la potenza espressiva della musica.