Novello sotto il Castello: la pioggia non frena la 14ª edizione

In parallelo, musica protagonista anche in Piazza XX Settembre con gli artisti che calcheranno il NovaEnergy Stage LUCAPAA e ANTONIO FURIOSO.



Giunto alla sua 14ª edizione, “Novello sotto il Castello” è organizzato da La Compagnia del Trullo OdV, che anche per l’edizione 2024 conferma la partnership con Fruttattiva, azienda leader del settore ortofrutticolo del territorio, e si pregia della collaborazione di RadioNorba, la celebre trasmittente radiofonica del Sud.



“Di luce e d’ombre”: questo il claim scelto per la manifestazione che già da questa sera attende gli appassionati del turismo enogastronomico, della musica elettronica e dell’arte di Puglia e dintorni. Con un palco che pulsa oltre trenta ore di musica tra showcase, dj set e live di ospiti internazionali e nazionali, e oltre settanta protagonisti tra artisti del food e autentici vignaioli, anche questa edizione è dunque pronta a decollare: “Durante Novello sotto il Castello, tutto il centro storico di Conversano prenderà vita: il percorso si snoderà da Piazza Castello fino a Piazza XX Settembre, passando dall’Anfiteatro Belvedere e dalla Villa Garibaldi, scandito da cantine ed espositori, pronte a deliziare i palati con degustazioni di vino e buon cibo pugliese - racconta il Presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato - il tutto sulle note degli artisti che calcheranno i tre palchi allestiti per l’evento. Anche quest’anno abbiamo voluto spingerci oltre, ma sono certo che gli ospiti di questa edizione non deluderanno il pubblico”.



E insieme alla musica, spazio sarà dedicato anche all’arte con mostre ed experience e al territorio con il ritorno di “chiese aperte” e le passeggiate alla scoperta della natura e del patrimonio artistico-culturale della città curate dalla Pro Loco. Nel fitto cartellone di eventi, protagonista anche l’artigianato con i mercatini e l’esposizione dei prodotti tipici locali. Non mancheranno dibattiti e conferenze che - durante la tre giorni - porranno l’accento sui temi più disparati: dall’enoturismo alla sostenibilità, dalla musica all’economia. E poi ancora: spettacoli di danza, circensi e incontri per i più piccoli.



Insomma, un concentrato di luci e d’ombre - come preannunciato dal tema di questa 14ª edizione di Novello sotto il Castello - già pronto ad attirare migliaia di curiosi e fedelissimi.



“Novello sotto il Castello è ormai avvertito come parte integrante del calendario e della tradizione locale, nonché importante vetrina di promozione e valorizzazione territoriale, culturale e gastronomica – conclude Innamorato - diventarne protagonisti non è solo un invito, ma l’imperativo per chiunque voglia vivere un’esperienza davvero unica nel suo genere, in grado di unire buon vino e bella musica all’interno della cornice offerta dalla splendida Conversano”.

CONVERSANO - Sfidando la pioggia, anche quest’anno torna immancabile l’appuntamento con il vino novello e le caldarroste nel cuore del centro storico di Conversano.La prima giornata avrà inizio oggi, alle ore 18.00, con tutte le iniziative in programma e gli spettacoli musicali. L'Evolution Stage di Piazza Castello si accenderà con le esibizioni di Morris, Disco Delivery e Paolo M con cui si chiuderà la prima serata. A infiammare il pubblico di Novello sotto il Castello, a partire dalle ore 22.00, l'attesissimo TOMMY VEE, celebre dj e producer.