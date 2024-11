Polignano, telefoni bollenti a Palazzo di Città: aumentate le spese telefoniche di 28mila euro

Il MoVimento 5 Stelle di Polignano, rappresentato in Consiglio Comunale da Vito Pietro L’Abbate e Maria La Ghezza, chiede maggiore trasparenza e una gestione più oculata delle risorse pubbliche. “Ci battiamo per un’Amministrazione che rispetti i sacrifici dei cittadini e tagli gli sprechi – conclude L’Abbate (M5S) – invece di gravare ulteriormente sulle tasche della comunità. Questa vicenda solleva interrogativi più ampi sull’efficienza della spesa pubblica: ci auguriamo giunga presto chiarezza e si possano utilizzare in maniera più efficiente e oculata le risorse economiche provenienti dalle tasse dei cittadini”.

POLIGNANO A MARE - “È inaccettabile che, mentre i cittadini fanno i conti con il caro bollette e la crescente pressione economica, il Comune di Polignano a Mare decida di incrementare le spese per le utenze telefoniche di ben 28.000 euro, portando il totale a un impressionante 195.000 euro”. È quanto denuncia Vito Pietro L’Abbate, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, in seguito al Consiglio Comunale tenutosi mercoledì 27 novembre.Durante la seduta, è emerso che la spesa iniziale per le utenze telefoniche, già alta a 167.000 euro, è stata aumentata senza che fossero fornite spiegazioni chiare o giustificazioni adeguate. “Abbiamo chiesto su quali basi sia stato approvato questo aumento – continua L’Abbate (M5S) – ma nessuno ha saputo rispondere. È davvero possibile che un Comune delle nostre dimensioni arrivi a spendere quasi 200.000 euro per il telefono? Siamo esterrefatti”.