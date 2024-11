Premio Internazionale di Danza San Nicola, annunciata la giuria

BARI - Annunciata la giuria del XV Premio Internazionale di Danza San Nicola promosso dalla Breathing Art Company con la direzione artistica di Simona De Tullio che avrà luogo a Bari dal 14 al 16 dicembre 2024.La giuria presieduta da Anthony Taylor (Germania), vedrà a Bari Lena Lauer per la Limon Dance Foundation di New York, Dushica Radier per il conservatorio Pact di Amsterdam, Jessie Jeannet Stinnett per il Boston Dance Theater ed Eduardo Vilaro direttore del Ballet Hispanico di New York.In palio prestigiose borse di studio all’estero, tirocini formativi e occasioni di perfezionamento in Italia e nel mondo. Il premio si conferma una grande realtà e vetrina per i giovani del territorio che possono concorrere nella sezione classico e moderna.Dopo le due giornate di selezione in scena il 16 dicembre alle 19.15 al Teatro Showville si esibiranno i finalisti, ospite della serata la prestigiosa accademia di danza classica Corella Balllet Academy di Barcellona, un’occasione per vedere in scena talenti internazionali.Il premio, nella settimana precedente, vedrà iniziative dedicate alla formazione in collaborazione con il Liceo Coreutico di Bari De Nittis Pascali e il liceo coreutico di Bisceglie L. Da Vinci, ed un galà prestigioso che vedrà in scena Ballet Hispanico, Boston Dance Theater e Breathing Art Company presso il Teatro Piccinni l’11 dicembre.