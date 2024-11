Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate: lunedì il sindaco alle celebrazioni del 4 novembre

BARI - Lunedì 4 novembre, alle ore 11, il sindaco di Bari Vito Leccese parteciperà alla cerimonia commemorativa del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate, in programma presso il Sacrario militare dei Caduti d’oltremare.La cerimonia si terrà alla presenza del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, in rappresentanza del Capo dello Stato, e del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, in rappresentanza ufficiale del Governo.Per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni in programma, con apposita ordinanza della Polizia locale sono state disposte alcune limitazioni temporanee al traffico.Nel dettaglio, l’ordinanza prevede:1. dalle ore 5 alle 14 e, comunque, fino al termine della manifestazione, l’istituzione del divieto di fermata sulle seguenti strade:a. complanare di via Gentile, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 47/a e via De Felice;b. via Colella, ambo i lati, su entrambe le carreggiate;c. via Myra, ambo i lati;d. via Divisione Acqui, ambo i lati.2. dalle ore 10.30, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle autorità, l’istituzione del divieto di transito su via Gentile, nel tratto compreso tra via delle Medaglie D’Oro e l’innesto della tangenziale.Inoltre, Amtab informa che, in relazione al divieto di transito istituito temporaneamente su via Gentile, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee 2/, 9, 12/, 23 e CPJ.