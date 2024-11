Puglia, M5S: Lorenzo Longo eletto al Consiglio Nazionale, un riconoscimento per l'impegno territoriale

BARI - Il Movimento 5 Stelle celebra l’elezione di Lorenzo Longo, consigliere M5S al Comune di Tuglie, come nuovo delegato della Circoscrizione Sud nel Consiglio Nazionale del Movimento. Questo importante incarico arriva come segno di riconoscimento per l’impegno della comunità pugliese e rappresenta un nuovo impulso in vista dell'Assemblea Costituente del M5S.

In una nota, il senatore e vicepresidente M5S Mario Turco, insieme al deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno e ai coordinatori provinciali del Movimento in Puglia, ha espresso soddisfazione per questo risultato. "Un augurio di buon lavoro a Lorenzo Longo, il cui impegno, dedizione e trasparenza hanno premiato la sua elezione, riconoscendo l'importanza del lavoro di squadra e della condivisione del nuovo corso tracciato dal presidente Giuseppe Conte."

Longo, che è anche referente giovani del gruppo territoriale Serre Salentine, ha giocato un ruolo significativo nel rafforzare il radicamento del M5S sul territorio, contribuendo alla creazione di una classe dirigente capace di affrontare le sfide future. La sua elezione è stata salutata come un passo importante per valorizzare i giovani del Movimento, che dimostrano quotidianamente il proprio impegno sui territori con entusiasmo e partecipazione.

Il Movimento ha inoltre ringraziato tutti i candidati e la comunità M5S che ha partecipato attivamente al processo elettorale, sottolineando come la collaborazione sia fondamentale per costruire una leadership locale solida e coesa. L’elezione di Longo viene vista come un segnale positivo di crescita e un esempio di come il coinvolgimento e l’azione a livello locale possano fare la differenza, consolidando il legame tra il Movimento e i cittadini.