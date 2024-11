Maltempo nel Barese: pioggia e asfalti viscidi causano disagi, scontro frontale sulla Sannicandro-Acquaviva

BARI - Questa mattina, la pioggia caduta nel Barese ha reso le strade particolarmente scivolose, creando disagi per molti automobilisti. Le condizioni stradali hanno infatti contribuito a causare un incidente frontale sulla strada provinciale che collega Sannicandro di Bari ad Acquaviva delle Fonti. Nello scontro, una delle due auto coinvolte è finita fuori strada, terminando la sua corsa nella campagna circostante.Le cause dell’incidente sembrano legate alla perdita di aderenza sull’asfalto bagnato, una situazione comune con le piogge intense che rendono pericolosi i tratti extraurbani e poco illuminati. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, insieme alle forze dell’ordine, per garantire la sicurezza della zona e facilitare la rimozione dei veicoli incidentati.