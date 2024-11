Putignano, lo spettacolo è a Natale

PUTIGNANO - Non poteva che essere la cartapesta a fare da protagonista anche per il Natale a Putignano. 49 sculture realizzate negli hangar del Carnevale e dedicate alle fiabe, infatti, animeranno le vetrine dei negozianti putignanesi e quelle del Teatro Comunale. Sempre in cartapesta sarà il grande albero di Natale realizzato dall’associazione Farinella che riscalderà il cuore della città: piazza Teatro a partire dall’8 dicembre.A partire dal primo dicembre invece, chilometri e chilometri di luci natalizie abbelliranno molte strade della città, raggiungendo anche le zone esterne del centro urbano con la seconda edizione di “Luci diffuse nel Borgo” a cura di Lavori dal Basso APS con un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale.Oltre a queste installazioni, un intenso programma farà vivere alla città il periodo più magico dell’anno.Prima intensa giornata sarà il primo dicembre, con l’accensione di tutte le luminarie, la Notte bianca dei bambini con Babbo Natale in Piazza Teatro e lo spettacolo di Peppe Servillo “L’anno che verrà” presso il Teatro Comunale all’interno della stagione organizzata da Puglia Culture. Una sorpresa precederà l’avvio dello spettacolo all’esterno del Teatro stesso: dal primo dicembre, infatti, ad accogliere gli spettatori del Teatro di Putignano e intrattenere il pubblico che camminerà nelle strade di Putignano ci saranno le ballerine della scuola di danza Olimpia Pascale per un momento danzante.Non potrà mancare la festa dell’otto dicembre con l’accensione del grande albero in cartapesta in piazza Teatro e l’evento “6 musica”, con sei concerti in sei luoghi diversi per sei ore a partire dalle 16:30 che animeranno il centro cittadino nella serata dell’Immacolata.Il 12 dicembre appuntamento con i tradizionali falò di Santa Lucia diffusi per il centro cittadino. Il 15 dicembre in piazza Teatro la Cooperativa IRIS metterà in scena il Green Christmas, con un lunapark natalizio e laboratori sull’educazione al riciclo. Sempre lo stesso giorno, a teatro andrà in scena Robin Hood per i più piccoli.A partire dal 22 dicembre a Putignano arriverà anche il Circo Madera, con diversi appuntamenti gratuiti per tutte le età al tendone in zona capannoni antistanti il cimitero comunale ed altre sorprese in giro per la città.Non mancheranno gli eventi con i bambini, con quattro giornate con spettacoli di marionette e gli spettacoli della rassegna “La scena dei ragazzi 2024-2025”: sabato 28 dicembre con “La Bottega dei giocattoli” e lunedì 6 gennaio con “Schiaccianoci swing”. In queste settimane natalizie, anche la Biblioteca Comunale, grazie al progetto “Natale in Biblioteca”, prenderà vita con diverse iniziative dal primo dicembre al 6 gennaio.Il 26 dicembre, poi, la processione e le tradizionali Propaggini organizzate dalla Fondazione Carnevale di Putignano che daranno l’avvio a un altro momento prezioso dell’inverno putignanese. Come da tradizione sarà la data dell’Epifania a portar via (quasi) tutte le feste con la calata delle befane dal campanile di San Pietro e la festa di piazza.Ma si sa, a Putignano è sempre una festa! A Natale poi, sarà una magia.“Putignano anche a Natale rappresenterà un luogo in cui ritrovarsi e festeggiare, una destinazione attrattiva per tutte le età. Un risultato ottenuto con una seria programmazione che, già da diversi mesi, ha messo allo stesso tavolo realtà accomunate dalla volontà di fare qualcosa di bello per Putignano. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente la presenza della Cartapesta in città perché Putignano deve, passo dopo passo, caratterizzarsi con il prodotto che più la rende nota al mondo. Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno accolto il nostro invito a rendere magica Putignano, un grazie particolare all’assessore Mariano Intini che ha magistralmente coordinato l’organizzazione del programma. Ora non ci resta che prepararci a stupirci di cosa, insieme, siamo riusciti a creare. Ed è solo l’inizio.” dichiara il Sindaco di Putignano Michele Vinella.