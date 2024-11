Rifiuti nelle campagne, a Foggia il focus di CIA Capitanata

FOGGIA - Qual è l’attuale situazione in Capitanata e in tutta la Puglia rispetto all’enorme problema dello sversamento illegale dei rifiuti nelle campagne? In che modo le amministrazioni comunali stanno affrontando la questione e in che maniera dovrebbero affrontarla correttamente? Su questa tematica, dati e linee guida alla mano, CIA Agricoltori Italiani di Capitanata ha deciso di aprire un focus per tenere alto il livello dell’attenzione, da parte di cittadini e istituzioni, su un problema che ancora investe le campagne pugliesi, con danni ingenti alle attività agricole e rischi molto gravi per la salute pubblica. Lunedì 18 novembre 2024, alle ore 10, nella sede di CIA Capitanata in via Piave 34 a Foggia, i dirigenti dell’organizzazione e Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di CIA Puglia, incontreranno i giornalisti in una conferenza stampa durante la quale sarà fatto il punto sull’intera questione rifiuti.LA SVOLTA. La conferenza stampa partirà dall’esaminare il caso Cerignola. Nel comune del basso Tavoliere, con la determina dirigenziale n.366, l’Amministrazione comunale si è presa carico della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente su un terreno agricolo a danno e all’insaputa di un agricoltore cerignolano. Nell’atto amministrativo citato, l’ufficio legale dell’Amministrazione comunale ha dovuto rilevare che “essendo esclusa responsabilità in capo al proprietario dell’area”, “l’Ufficio Ambiente deve provvedere urgentemente alla rimozione”.La determina del Comune di Cerignola costituisce il precedente giuridico a cui, d’ora in poi, tutti i Comuni dovranno uniformarsi quando in un terreno agricolo privato vengono abbandonati illecitamente dei rifiuti. Nel dicembre 2023, dopo anni di lavoro, denunce e un’attenta analisi sia della casistica sia del quadro giuridico di riferimento, Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, ha elaborato e presentato un documento-vademecum messo a disposizione delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali per affrontare il problema dello sversamento illegale dei rifiuti nei terreni agricoli. Si tratta di vere e proprie linee guida elaborate in punta di diritto, dal punto di vista giuridico, e che prendono attentamente in esame il quadro legislativo e le sentenze di riferimento rispetto all’annosa e gravissima questione dello sversamento illegale dei rifiuti a danno degli agricoltori.