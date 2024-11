Rissa al Libertà di Bari: uomo accoltellato in gravissime condizioni, arrestati due aggressori

BARI – Attimi di tensione nella notte nel quartiere Libertà di Bari, dove una violenta rissa è degenerata in un accoltellamento. Un uomo di origine bengalese è stato gravemente ferito e si trova ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

I fatti

La rissa è scoppiata poco dopo la mezzanotte, in una zona centrale del quartiere Libertà, per motivi ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo bengalese è stato aggredito da due individui di origine nordafricana, durante un violento alterco che ha attirato l’attenzione di diversi residenti.

La lite è presto degenerata e la vittima è stata accoltellata, riportando ferite gravissime. I due aggressori si sono dati alla fuga, ma sono stati rintracciati e arrestati poco dopo dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato, intervenuti prontamente sul posto grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Le indagini

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il movente della rissa. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un diverbio personale sfociato nella violenza.

Condizioni della vittima

L’uomo bengalese è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e i medici si riservano la prognosi.

Arresto

I due aggressori, entrambi di origine nordafricana, sono stati arrestati.