Ryanair lancia l’operativo invernale 2024 per la Puglia: nuove rotte, investimenti e crescita del traffico

BARI – Ryanair, la compagnia aerea leader in Italia, ha presentato oggi il suo operativo invernale 2024 per la Puglia, che include oltre 600 voli settimanali su 45 rotte tra gli aeroporti di Bari e Brindisi. Tra le novità spiccano quattro nuove rotte verso Marsiglia, Norimberga, Tirana e Trieste, oltre a un incremento delle frequenze su collegamenti già esistenti verso destinazioni popolari come Budapest, Cagliari, Madrid, Milano Malpensa, Pisa, Sofia e Torino.

Grazie a un investimento di 500 milioni di dollari, Ryanair conferma la presenza di 5 aeromobili basati in Puglia (tre a Bari e due a Brindisi), supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali e prevedendo un traffico annuo di oltre 6 milioni di passeggeri, con un incremento del 7%.

Dettagli dell’operativo invernale 2024 per la Puglia

45 rotte totali : 33 da Bari e 12 da Brindisi.

: 33 da Bari e 12 da Brindisi. Nuove rotte : Bari: Marsiglia, Norimberga, Tirana. Brindisi: Trieste.

: 5 aeromobili basati in Puglia : investimento di 500 milioni di dollari.

: investimento di 500 milioni di dollari. Oltre 600 voli settimanali .

. Incremento del traffico passeggeri a oltre 6 milioni annui (+7%).

Ryanair e Aeroporti di Puglia: una collaborazione strategica

Durante l’evento di lancio, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha sottolineato l’impegno della compagnia nel supportare la crescita della connettività in Puglia:

“Operiamo da/per la Puglia da 20 anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione. Questo operativo invernale con 4 nuove rotte e oltre 600 voli settimanali riflette il nostro impegno per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, migliorando la connettività per i residenti e attirando nuovi flussi di visitatori”.

Anche il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha espresso soddisfazione per l’espansione dell’offerta:

“Le nuove rotte rappresentano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della connettività internazionale della nostra regione. Questa collaborazione con Ryanair continuerà a generare benefici significativi, attirando nuovi flussi turistici e sostenendo lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio pugliese”.

Promozioni per celebrare l’operativo invernale

Per festeggiare il lancio, Ryanair ha attivato una promozione valida per 3 giorni, con tariffe a partire da €24,99 per viaggi fino a fine marzo 2025. Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia (ryanair.com), soggette a disponibilità.

Con questa nuova programmazione, Ryanair conferma il proprio ruolo di protagonista nel potenziamento della mobilità in Puglia, rendendo la regione sempre più centrale nel panorama delle destinazioni europee.