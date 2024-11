Sammichele di Bari, auto bloccata sui binari sfiorata da un treno in corsa

BARI - Momenti di tensione oggi a Sammichele di Bari, dove un’automobile è rimasta bloccata sui binari, costringendo un treno in transito a rallentare e procedere con cautela per evitare l’impatto. L’episodio, avvenuto al passaggio a livello della zona, ha causato notevole preoccupazione tra i presenti.L’autista, probabilmente esasperato dall’attesa per il passaggio a livello che rimane chiuso tra i 20 e i 30 minuti, ha deciso di tentare l’attraversamento, forse proprio mentre le sbarre stavano per abbassarsi. Una volta superata la barriera, tuttavia, l’uomo sembra essersi trovato in difficoltà e ha lasciato l’auto di traverso sui binari. A quel punto, forse scoraggiato dalla situazione, l’autista non ha proseguito, lasciando la vettura bloccata.Pochi istanti dopo, un treno si è avvicinato, avvisando ripetutamente della sua presenza con il fischio. L'automobilista non è riuscito a spostare il veicolo, costringendo così il macchinista a rallentare e a sfiorare letteralmente l’auto per poter proseguire.Fortunatamente, l’episodio non ha causato danni significativi né feriti, ma ha sollevato interrogativi sulle lunghe attese al passaggio a livello. I residenti chiedono da tempo un intervento per migliorare la viabilità e ridurre i tempi di chiusura della barriera, situazione che oggi ha rischiato di trasformarsi in un grave incidente.