ROMA – “I fatti avvenuti nella serata di ieri ad Amsterdam sono di una gravità assoluta e testimoniano il clima di odio e violenza che si sta diffondendo in Europa verso gli ebrei. Tutta la politica europea, indistintamente dall’appartenenza partitica, non dovrebbe solo prendere le distanze da episodi del genere, ma condannarli e fare tutto il possibile per evitare che si ripetano.” Così Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico.