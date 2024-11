Seconda edizione di 'PugliaIn Wedding Tourism' a Monopoli: il destino delle nozze si scrive in Puglia

MONOPOLI – Dopo il grande successo del Salone Internazionale "Promessi Sposi" di Bari, ritorna in Puglia un evento di respiro internazionale, interamente dedicato al Destination Wedding: la seconda edizione di "PugliaIn Wedding Tourism", che si terrà dal 7 al 10 novembre 2024 presso Masseria Torrepietra a Monopoli e che toccherà diverse location in tutta la regione. L'iniziativa, promossa da Pubblivela in collaborazione con Assowedding, vedrà la partecipazione di 16 wedding planner internazionali provenienti da Paesi come USA, Emirati Arabi, Francia, Kuwait, Russia, Svizzera e Inghilterra.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere la Puglia come meta privilegiata per matrimoni di lusso, offrendo ai professionisti del settore la possibilità di esplorare e apprezzare le eccellenze della regione, dalle location naturali come spiagge, masserie, trulli, vigneti e castelli, alle tradizioni gastronomiche e culturali che ne fanno un luogo ideale per celebrare un matrimonio indimenticabile. La Puglia, ormai vista come un “way of life” ricco di autenticità, bellezza e un forte profilo identitario, è un territorio che affascina e conquista coppie da ogni parte del mondo.

L’edizione di quest’anno si inserisce nel crescente trend positivo del Destination Wedding pugliese, che nel 2023 ha registrato un incremento del 22% rispetto all’anno precedente, con previsioni di una tendenza confermata anche nel 2024. La varietà delle location uniche, unite alla qualità del cibo e del vino, alla bellezza dei paesaggi e alla capacità di offrire esperienze autentiche, rende la Puglia una delle destinazioni più ambite per i matrimoni internazionali.

Nel corso della manifestazione, i wedding planner avranno la possibilità di partecipare a Fam Trip che li porteranno alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, tra cui i teatri storici, i trulli e le masserie tipiche, e incontreranno i fornitori locali per creare nuove opportunità di collaborazione. Inoltre, le visite guidate a punti d’interesse come il Teatro Petruzzelli di Bari, Castel del Monte e altre meraviglie storiche saranno arricchite da esperienze culturali che daranno ai partecipanti un’autentica immersione nella Puglia.

Il programma della quattro giorni prevede:

Giovedì 7 novembre : incontro di apertura a Masseria Torrepietra con presentazione delle attività.

: incontro di apertura a Masseria Torrepietra con presentazione delle attività. Venerdì 8 novembre : conferenza di presentazione dell’evento, alla quale parteciperanno figure istituzionali come l'Assessore Sebastiano Leo della Regione Puglia, la Presidente di Confindustria Sezione Ricevimenti Paola Fiorito , e i responsabili di Pugliapromozione e Confartigianato Bari-Brindisi-BAT . Seguiranno incontri BtoB tra wedding planner e aziende pugliesi del settore.

: conferenza di presentazione dell’evento, alla quale parteciperanno figure istituzionali come l'Assessore della Regione Puglia, la Presidente di , e i responsabili di e . Seguiranno incontri BtoB tra wedding planner e aziende pugliesi del settore. Sabato 9 e domenica 10 novembre: Fam Trip in diverse location di Bari e Brindisi, con la visita speciale a Castel del Monte, guidata dall’autore Alfredo De Giovanni, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del celebre castello federiciano.

Questa iniziativa, che rientra nel programma di Pugliapromozione e della Regione Puglia, non solo promuove la bellezza e l'unicità della regione come destinazione di matrimoni, ma stimola anche il turismo sostenibile e il mercato del wedding, generando vantaggi per le strutture ricettive, i ristoranti, i negozi artigianali e tutte le attività turistiche locali.

"PugliaIn Wedding Tourism" è, quindi, una vetrina straordinaria per le eccellenze pugliesi, capace di attrarre investimenti e di stimolare il flusso turistico internazionale, alimentando la crescita del settore e confermando la Puglia come una delle destinazioni più ambite per le nozze in Italia e nel mondo.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento www.pugliainweddingtourism.it.