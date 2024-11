Incidente stradale a Polignano a Mare: 54enne perde la vita

POLIGNANO A MARE – Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle sei alla periferia di Polignano a Mare, lungo la complanare in direzione Monopoli, nel Barese. Antonio Serripierri, 54 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un muretto.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo viaggiava da solo quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo. L'uscita di strada potrebbe essere stata causata da una distrazione o forse da un malore improvviso.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Anche le squadre dell’Anas sono state attivate per gestire il traffico nella zona, che ha subito rallentamenti, e per ripristinare la regolare viabilità.