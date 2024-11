Serie C: Foggia batte 1-0 la Juventus Next Gen, decide Orlando allo "Zaccheria"

Il Foggia conquista una preziosa vittoria di misura contro la Juventus Next Gen, imponendosi 1-0 allo stadio "Zaccheria" nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C.La partita parte subito in maniera vivace: al 2' Palumbo si rende pericoloso per i padroni di casa, sfiorando il gol, mentre appena un minuto dopo Mazzocco, su un colpo di testa, non riesce a indirizzare il pallone in porta. Al 23' Millico tenta la conclusione su calcio di punizione, ma la mira non è precisa. La svolta arriva al 28', quando Orlando, ben servito da un cross di Millico, segna di destro a porta vuota, portando in vantaggio il Foggia. Prima del riposo, al 37', Vezzoni sfiora il raddoppio ma manca di poco il bersaglio.Nella ripresa, la Juventus Next Gen cerca il pareggio con determinazione. Al 7' Semedo non riesce a capitalizzare una buona occasione. Al 13' Guerra tenta una spettacolare rovesciata, che però finisce fuori. Anche Mancini (al 33') e Puczka (al 39') sprecano chance per riportare il risultato in parità. In pieno recupero, al 94', Emmausso va vicino alla rete, ma il Foggia riesce a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.Con questo successo, il Foggia sale a 13 punti, posizionandosi al terzultimo posto in classifica a pari merito con Messina e Turris. Situazione critica, invece, per la Juventus Next Gen, che rimane penultima con 7 punti.