Serie C Girone C: Taranto sconfitto 3-0 dalla Cavese al "Simonetta Lamberti"

La quindicesima giornata del girone C di Serie C si chiude con una pesante sconfitta per il Taranto, superato 3-0 dalla Cavese allo stadio "Simonetta Lamberti". La formazione di casa si impone grazie a una prestazione concreta, condannando i pugliesi a restare in penultima posizione con soli 9 punti.

La cronaca della partita

La Cavese parte forte e passa in vantaggio già al 4’ grazie a Loreto, abile a insaccare di sinistro su un assist preciso di Pezzella. La squadra campana sfiora il raddoppio al 9’ con Vitale, ma il Taranto prova a reagire: al 15’ Mastromonaco va vicino al pareggio. Tuttavia, i rossoblù faticano a concretizzare e al 21’ Diop spreca un'occasione importante per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, la Cavese accelera e trova il 2-0 al 14’ con Vitale, autore di una splendida girata al volo su cross di Saio. Il Taranto tenta di rientrare in partita al 21’ quando Zigoni colpisce il palo con un destro potente. Ma le speranze degli ospiti si spengono definitivamente al 41’, quando Sorrentino chiude i conti segnando il terzo gol con un preciso diagonale su assist di Rizzo.

Al 45’ la Cavese sfiora anche il quarto gol con Maffei, ma il risultato resta fermo sul 3-0.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, la Cavese sale al dodicesimo posto con 20 punti, consolidando una posizione di relativa sicurezza. Il Taranto, invece, continua a lottare nelle zone basse della classifica, restando penultimo a quota 9 punti.

Prossimi impegni

Il Taranto dovrà cercare di invertire la rotta nella prossima giornata per evitare che il distacco dalla zona salvezza diventi irrecuperabile. La Cavese, invece, punta a confermare il buon momento e scalare ulteriori posizioni in classifica.