Serie C, Girone C: Tredicesima giornata tra scontri decisivi e cambi in panchina

- La tredicesima giornata del girone C di Serie C si preannuncia ricca di sfide importanti, soprattutto per le squadre che lottano per posizioni cruciali nella classifica. Con il cambio in panchina per Taranto e Foggia, l'azione in campo potrebbe essere accompagnata da un rinnovato spirito e nuove strategie.Dopo la dura sconfitta per 5-0 subita contro il Potenza allo stadio “Viviani”, il Taranto si presenta oggi al “Partenio-Lombardi” per sfidare l’Avellino, reduce invece da una vittoria per 2-1 sul Trapani. Sulla panchina del Taranto debutterà Michele Cazzarò, chiamato a sostituire momentaneamente Carmine Gautieri, assente per motivi medici. Per i pugliesi, attualmente al penultimo posto, una vittoria sarebbe fondamentale per risalire in classifica e rilanciare le proprie ambizioni.Il Cerignola, rinfrancato dalla vittoria per 1-0 contro il Foggia allo “Zaccheria” nella giornata precedente, oggi accoglierà il Crotone al “Monterisi”. I calabresi arrivano da un pareggio 2-2 in casa contro il Benevento. Per il Cerignola, una vittoria sarebbe cruciale per accorciare la distanza dalla vetta e mettere pressione alle squadre di testa.Dopo il successo in trasferta contro il Latina per 1-0, il Monopoli punta a mantenere la propria corsa verso i play-off affrontando il Picerno allo stadio “Veneziani” domani sera. Gli ospiti arrivano da una sconfitta per 1-3 contro il Giugliano e cercheranno di rifarsi, ma la squadra pugliese appare motivata a consolidare la propria posizione in classifica.L’Altamura, che ha ottenuto un pareggio 1-1 contro la Casertana al “Pinto”, scenderà in campo al “San Nicola” per sfidare il Potenza, sperando di conquistare tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel frattempo, il Foggia cercherà di riprendersi affrontando la Cavese in trasferta al “Simonetta Lamberti”. Dopo le dimissioni di Ezio Capuano, in panchina siederà Lorenzo Catalano, allenatore della Primavera, in attesa della scelta del nuovo tecnico da parte del presidente Nicola Canonico. Con la Cavese che ha appena battuto 3-1 il Messina, sarà una sfida difficile per i dauni, che vogliono abbandonare il quartultimo posto.Questa giornata di Serie C vedrà dunque molte squadre in lotta per obiettivi decisivi, tra ambizioni di promozione e necessità di salvezza. I cambiamenti in panchina e l’intensità delle gare promettono emozioni e risultati importanti nella corsa verso il traguardo finale.