Serie C: il Taranto penalizzato di 6 punti, ora ultimo in classifica

FRANCESCO LOIACONO - Colpo durissimo per il Taranto: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla squadra jonica una penalizzazione di 6 punti in classifica nel girone C di Serie C. Questo provvedimento fa scendere il Taranto all’ultimo posto con soli 3 punti, dopo che partiva da una situazione già critica al penultimo posto con 9 punti.

Le motivazioni della penalizzazione

La sanzione è legata alla mancata corresponsione di stipendi, ritenute Irpef e contributi Inps relativi ai mesi di luglio e agosto 2024. Tali pagamenti dovevano essere effettuati entro il termine stabilito del 16 ottobre, ma la società non ha rispettato la scadenza.

Oltre alla penalizzazione in classifica, sono arrivate pesanti squalifiche per i dirigenti: il presidente del club, Massimo Giove, e l’amministratore unico, Salvatore Alfonso, sono stati inibiti per 10 mesi.

Una penalizzazione che aggrava una situazione già critica

Questa non è la prima penalizzazione subita dal Taranto in questo campionato. Già lo scorso 5 novembre, la squadra pugliese era stata privata di 4 punti per il mancato pagamento degli stipendi di giugno 2024 entro la scadenza del 1 agosto.

Con questa ulteriore sanzione, il cammino verso la salvezza per il Taranto si complica drammaticamente. Il club si trova ora in fondo alla classifica con una situazione finanziaria e gestionale che preoccupa non poco i tifosi e gli addetti ai lavori.

Scontro con il Benevento all’orizzonte

Il Taranto scenderà in campo domani alle 15:00 allo stadio “Erasmo Iacovone” contro il Benevento, in una sfida valida per la sedicesima giornata del girone C.

I rossoblù, costretti a cercare disperatamente punti per risalire la classifica, dovranno affrontare una delle squadre più forti del campionato: il Benevento è attualmente al primo posto con 30 punti, seguito dal Cerignola a quota 26. I campani puntano al successo per consolidare il loro primato e avvicinarsi ulteriormente alla promozione in Serie B.

Per il Taranto, sarà una partita decisiva non solo per il risultato sul campo, ma anche per il morale di una squadra e di una piazza in forte difficoltà.