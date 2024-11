Taranto si illumina per il Natale: luminarie, pista di pattinaggio e eventi per un shopping festivo coinvolgente

TARANTO - In vista delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha messo a punto una serie di iniziative per trasformare le principali vie commerciali della città in uno scenario festoso e accogliente. Su proposta degli assessori Angelica Lussoso (Cultura) e Gianni Azzaro (Sviluppo Economico), la giunta ha approvato l’installazione di luminarie in vari punti della città, per ricreare un’atmosfera natalizia che possa attrarre cittadini e visitatori.Oltre alle luminarie, uno dei principali progetti prevede l’allestimento di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, pensata per offrire un’esperienza di svago e divertimento per tutte le età. Questo elemento, unito a una serie di eventi culturali e di intrattenimento, punta a rendere più speciale l’atmosfera delle festività natalizie, creando anche momenti di aggregazione per le famiglie tarantine e promuovendo il commercio locale.L’obiettivo è incentivare lo shopping natalizio, creando un ambiente vivace e competitivo, capace di soddisfare sia i residenti che i turisti. Durante una recente riunione con le associazioni di categoria, rappresentanti del Comune e degli esercenti hanno discusso strategie mirate a valorizzare le zone commerciali e rendere Taranto un punto di riferimento per gli acquisti natalizi. La riunione, presieduta dal consigliere Goffredo Lomuzio, insieme al vicepresidente Vito Luigi Agrusti e all’assessore Gianni Azzaro, ha permesso di raccogliere idee e proposte per una programmazione condivisa di eventi e promozioni natalizie.Gli interventi e le iniziative natalizie mirano anche a rispondere alle sfide del mercato globale, sostenendo i negozi locali e rafforzando l’attrattività della città per un pubblico più ampio. Come mostrato dai buoni risultati della stagione estiva, Taranto ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione natalizia di riferimento, e il Comune, pur gestendo risorse limitate, resta pronto a supportare e collaborare con i commercianti per soddisfare le esigenze del settore.Questa serie di iniziative natalizie prefigura quindi una Taranto più accogliente, attrattiva e competitiva, in cui le festività diventano l’occasione perfetta per far vivere alla comunità e ai visitatori la magia del Natale e per offrire un contesto stimolante per il commercio locale.