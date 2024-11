'TEDx Taranto 2024', idee ed energie positive: il 10 novembre al Teatro Orfeo

Tredici speaker si alterneranno sul palco dell'Orfeo. Tra gli ospiti il cantautore, attore e scrittore, Simone Cristicchi. L'incasso sarà devoluto all'associazione Genitori Taranto Onco Ematologia





TARANTO - Scienza, arte, musica, spettacolo, innovazione. Tanti ospiti. Temi diversi. Respiro internazionale. Parole semplici per argomenti complessi. Domande e visioni. Idee ed energie positive. TEDx Torna a Taranto domenica 10 novembre, dalle 16.30, al cinema teatro Orfeo, con un filo conduttore di grande interesse e attualità: One World-One Healt. L'evento è organizzato da ITS Academy Mobilità con il patrocinio di Comune e Provincia di Taranto. Questa mattina la presentazione ufficiale alla stampa nella Biblioteca Civica Acclavio.





TEDx è l'occasione per leggere in profondità la contemporaneità e per stimolare il cambiamento. "Con i contributi di ospiti internazionali - ha detto Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità - vogliamo creare connessioni tra salute umana e ambiente. Sarà un'edizione straordinaria che offrirà molti spunti di dibattito e riflessione. Taranto ha bisogno di idee ed energie positive e non c'è occasione migliore del TEDx per farlo".





"TEDx torna a Taranto dopo qualche anno di pausa – ha ricordato Valeriano Agliata, titolare della concessione - grazie al progetto messo in campo da un gruppo di universitari. Siamo felicissimi di riportare nella nostra città questa esperienza internazionale". L'intero incasso di TEDx sarà devoluto all'Associazione Genitori Taranto Onco Ematologia. "Ho voluto fortemente questa donazione – ha spiegato Busico - perchè vogliamo dare continuità al nostro impegno quotidiano per il sociale". Angela Giammarella, vicepresidente dell'Associazione ha ringraziato tutta l'organizzazione.





Undici speaker si alterneranno sul palco dell'Orfeo, presentati da Laura Formenti, attrice italiana con una spiccata vena comica. Gli ospiti: Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore e disegnatore; Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell'ambiente marino; Greta Galli, esperta di robotica e nuove tecnologie; Filippo Giardina, Stand up comedian; Rodolfo Sardone, Epidemiologo e ricercatore; Ece Temelkuran, scrittrice e giornalista internazionale; Fabio D'Aniello, ingegnere esperto di robotica cooperativa e meccatronica; Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore; Murubutu, artista e insegnante; Marta Serafini, giornalista inviata di guerra; Greta Volpi, divulgatrice sui temi ambientali.





"TEDx è una conferenza-spettacolo per fare divulgazione scientifica e culturale nel mondo in maniera semplice e accessibile – ha sottolineato il direttore artistico Cesare De Virgilio Suglia – abbiamo scelto di portare il tema One World One Healt a Taranto perchè vogliamo rispondere alla domanda: possiamo essere sani in un pianeta malato? La salute del pianeta, la salute degli esseri umani, degli animali, sono fortemente connesse e dipendenti l'una dall'altra. Questa è la sfida globale dei prossimi anni. A Taranto parleremo di tante cose, tutte molto interessanti con pillole di 12 minuti che saranno fruibili online tanto per il piccolo villaggio del Sud Africa, quanto per la metropoli americana".





"TEDx è un catalizzatore di energia e creatività – ha evidenziato Rossana Turi, che cura la produzione dell'evento – oltre alle parole, sul palco avremo immagini, suoni, performance, danza". A tenere tutto insieme sarà la scenografia di Francesco Scandale che si è ispirato ai colori primari RGB (Red, Green, Blue) per rappresentare l'interconnessione tra salute umana, del pianeta e del mondo animale.