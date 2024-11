'Tenersi forte, lasciarsi andare dolcemente': laboratorio teatrale per esplorare i sentimenti e le relazioni

BARI – È partito giovedì 14 novembre il laboratorio teatrale “Tenersi forte, lasciarsi andare dolcemente”, un progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori di Bari, volto a esplorare i sentimenti e l'affettività attraverso il teatro e la danza. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari e organizzata da Puglia Culture, fa parte della Stagione di prosa 2024/2025 del Teatro Comunale Piccinni e coinvolgerà circa 60 adolescenti di tre istituti scolastici: l'Istituto Tecnico Tecnologico Panetti Pitagora, il Liceo Statale G. Bianchi Dottula e l'Istituto di Istruzione Superiore Giulio Cesare.

Un percorso emozionale tra teatro e danza

Il laboratorio si propone di approfondire il tema delle relazioni umane attraverso la scrittura, la danza e il teatro, utilizzando il corpo come strumento di esplorazione delle emozioni e dell'affettività. Il percorso, che si concluderà ad aprile 2025, sarà guidato da due esperti del settore: Francesco d’Amore, attore, regista e pedagogista, fondatore della compagnia Maniaci d'Amore, e Ezio Schiavulli, coreografo e direttore artistico di Network Internazionale Danza Puglia. I due professionisti, con la loro esperienza pluriennale, accompagneranno gli studenti in un viaggio che li aiuterà a comprendere meglio se stessi e l’altro, attraverso il linguaggio del corpo e della parola.

Un’esperienza unica per gli adolescenti

L’iniziativa è stata inaugurata il 14 novembre presso l'Istituto Giulio Cesare, con la partecipazione di Paola Romano, assessora alla Cultura del Comune di Bari, e Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, che hanno sottolineato l’importanza di questo laboratorio per il benessere emotivo degli adolescenti. “Il teatro nelle scuole è fondamentale perché ci aiuta a metterci nei panni degli altri e a costruire una società migliore. In un’epoca in cui i giovani sono spesso isolati e schiacciati dalla solitudine digitale, questo progetto offre loro un’occasione unica per entrare in contatto con le emozioni autentiche e vivere la relazione con l’altro in modo profondo”, ha dichiarato Paola Romano.

La sfida dell'affettività nella società moderna

Nel corso degli incontri, gli studenti avranno l'opportunità di affrontare la sfida della relazione con l’altro, esplorando le difficoltà e le contraddizioni che caratterizzano il periodo adolescenziale, soprattutto in un contesto segnato dalla digitalizzazione e dalle interazioni mediata dalle tecnologie. Francesco d’Amore ed Ezio Schiavulli hanno sottolineato l’importanza di fare teatro per imparare a conoscere la propria sensibilità e quella degli altri, imparando a "tenersi forte e lasciarsi andare dolcemente", la regola che guiderà il percorso di esplorazione emotiva attraverso il corpo e la parola.

Una sperimentazione che avrà seguito

Questo laboratorio, che si terrà in vari istituti scolastici della città, rappresenta una sperimentazione che, secondo gli organizzatori, avrà un seguito nei prossimi anni. “‘Tenersi forte’ è un progetto importante nella storia della Stagione teatrale del Comune di Bari. Siamo certi che, grazie alla competenza di professionisti come Francesco d’Amore e Ezio Schiavulli, questo percorso contribuirà a sensibilizzare i giovani sulle dinamiche emotive e relazionali, creando una base solida per progetti futuri”, ha dichiarato Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.

I professionisti coinvolti

Francesco d’Amore è un attore, autore e pedagogo con una lunga carriera nel teatro. Fondatore della compagnia Maniaci d’Amore, ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio ANCT 2018 come migliore compagnia italiana. La sua esperienza spazia anche nella scrittura e nell’editoria, e ha collaborato con case editrici come Einaudi e Mondadori.

Ezio Schiavulli, coreografo e danzatore, è il fondatore e direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia. La sua carriera include creazioni coreografiche per compagnie internazionali e premi prestigiosi, come il Premio Danza&Danza 2022 per la sua opera Heres: Nel Nome del Figlio.