Terremoto di magnitudo 4.0 a Montecilfone, Campobasso

ROMA - Nella serata di ieri, un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. L’evento sismico è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che ha prontamente diffuso le informazioni.Secondo i dati forniti dall’INGV, l’ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di circa 18 chilometri. Questo tipo di scosse, con ipocentri relativamente profondi, tende a diffondersi su una vasta area, il che potrebbe aver fatto avvertire il sisma anche a chilometri di distanza dall’epicentro.Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tuttavia, la protezione civile sta monitorando la situazione e raccogliendo eventuali segnalazioni dai residenti della zona.L’area del Molise, benché non frequentemente soggetta a scosse di forte intensità, rientra comunque tra le zone italiane con una moderata attività sismica. Eventi simili, pur non essendo frequenti, ricordano la necessità di una costante vigilanza e preparazione per la gestione del rischio sismico.Il terremoto ha destato preoccupazione nella popolazione locale, con molte persone che hanno avvertito la scossa. In queste situazioni, è importante seguire le istruzioni fornite dagli enti preposti e adottare misure di sicurezza appropriate in caso di scosse di assestamento.