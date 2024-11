Torna Leanò, in bilico tra le atmosfere urbane e quelle di un mondo subacqueo e sommerso, con un nuovo singolo in uscita mercoledì 16 ottobre 2024 su tutte le piattaforme digitali. Un nuovo capitolo per una delle voci più interessanti di Milano, dopo un'estate di silenzio che ci regala una lettera raccontata con parole sussurrate, melodie dolci e suoni onirici.

“caselle di posta” è una carezza delicata. Parla dell’impotenza che si prova quando una persona a cui vuoi bene non vede il suo valore. Vorresti prestarle gli occhi perché si possa vedere attraverso il nostro sguardo. È una lettera d’amore che cerca di far stare bene una persona cara ricordandole piccoli momenti di felicità passata: quando la pelle era ricoperta di salsedine e gli unici problemi erano i treni in ritardo e la paura di tuffarsi dagli scogli.

Sei mai capitata in Puglia?

Sono capitata in Puglia, purtroppo non ancora per suonare! Però colgo la palla al balzo perché a Foggia ho avuto l’onore di farmi pagare da Trenitalia una notte in un albergo meraviglioso. Storia pazzesca, lo so. Tra l’altro è proprio lì che ho scritto “caselle di posta”.

Perchè, secondo te, suonare dal vivo, soprattutto nel Sud D’Italia sta diventando così complicato? Qual è la tua esperienza a riguardo?

Credo che il problema sia culturale. Di realtà al sud che fanno ottima musica ce ne sono (e parecchie), ma onestamente non so perché ci sia questo mito che per fare musica devi abitare a Milano. È davvero così? Forse è un po’ una profezia che si autoavvera: tutti lo credono e quindi diventa così. Ad ogni modo ovunque è diventato più difficile fare live, ma i motivi reali dovremmo chiederli a chi di competenza.

Credi che, tu come molti altri artisti, stai suonando meno ultimamente?

Ci sono meno spazi, ma anche molta voglia di prendersene di nuovi.

Hai all’attivo altri progetti musicali con cui fare dei paragoni?

Non ho altri progetti all’attivo, ma ho collaborato con progetti teatrali, fatto colonne sonore di corti e lavorato per conto mio a ricerche e progetti più elettronici/musica contemporanea. Per alcuni lati hanno approcci molto diversi che è difficile mettere a confronto.