Tragedia a Gioia del Colle: 80enne perde la vita nell’incendio della sua abitazione

GIOIA DEL COLLE – Un uomo di 80 anni è morto questa mattina a seguito di un incendio che ha devastato la sua abitazione situata alla periferia nord della cittadina. L’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco è stato necessario per domare le fiamme che hanno rapidamente avvolto l’appartamento situato al piano rialzato dell’immobile, causando gravi danni alla struttura.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un gesto estremo compiuto dall’anziano.