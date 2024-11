A Casamassima arriva 'Matrioska', un progetto di promozione della salute e di supporto a donne e famiglie in ogni fase della vita

BARI - Un’iniziativa dedicata alla salute delle donne e delle famiglie di Casamassima. Si tratta di “Matrioska: aver cura di chi cura”, promossa dalla ASL in sinergia con l’amministrazione comunale di Casamassima e con il consultorio familiare del distretto socio sanitario n. 13 con la collaborazione dell’associazione Antonio Busto”.





Il progetto mira a fornire sostegno concreto, luoghi di incontro e servizi assistenziali gratuiti al fine di promuovere il benessere fisico e mentale, con un’attenzione particolare alla salute delle donne e alla maternità.





A presentarlo, lunedì 11 novembre 2024, alle ore 16.00, presso la Sala Convegni al primo piano del Centro Polifunzionale Territoriale, nell’ ex ospedale in viale della Libertà 1, a Casamassima, saranno il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, il direttore generale facente funzioni della ASL, Luigi Fruscio, e il direttore del distretto socio sanitario n. 13, Andrea Gigliobianco. Sono, inoltre, previsti gli interventi della responsabile dell’Unità operativa semplice Assistenza territoriale consultoriale, dottoressa Daniela Genco, e il presidente dell’associazione “Antonio Busto”, Franco Busto. Con loro ci saranno anche i professionisti del consultorio familiare del distretto.





Il significato di "Matrioska"





Il nome del progetto si ispira alle celebri bamboline russe che rappresentano simbolicamente la famiglia e la comunità: proprio come le figure delle matrioske si racchiudono l'una nell'altra, il progetto vuole creare uno spazio di sostegno reciproco, in cui trasmettere cura e protezione. In Russia, queste bamboline simboleggiano il ruolo della famiglia in cui i grandi proteggono i più piccoli, ma anche il potere delle mamme che racchiudono dentro di loro i semi dei loro figli e nipoti.

Questa iniziativa si propone di sostenere, quindi, le famiglie e soprattutto le madri, attraverso interventi specialistici e gratuiti, consapevoli dell'importanza di prendersi cura di chi, a sua volta, si prende cura degli altri.





Obiettivi del Progetto





Gli obiettivi principali di "Matrioska" includono la promozione della salute e il supporto alla maternità e sono:

• favorire momenti di incontro della popolazione con il personale sanitario per l’erogazione di servizi sanitari gratuiti, facilmente accessibili;

• promuovere la salute della donna e della famiglia in ogni fase della vita;

• supportare e tutelare la maternità favorendo percorsi di accompagnamento alla nascita, all’allattamento, alla riabilitazione del pavimento pelvico, alla pianificazione familiare responsabile;

• realizzare interventi di orientamento sanitario, incontri di educazione sanitaria individuali e di gruppo; e incontri di supporto emotivo individuali o di gruppo;

• trattare i cambiamenti legati alla menopausa, con l’acquisizione di consapevolezze e punti di forza.





Per la realizzazione del progetto, il Comune di Casamassima e l’associazione “Antonio Busto” hanno contribuito donando anche arredi e attrezzature specifiche: materassi ginnici, cuscini da gravidanza, attrezzature audiovisive, mobili e sedie per garantire un ambiente accogliente e funzionale, nonché specifiche sonde ecografiche con relativo software, necessari alla piena funzionalità di un ecografo in uso nel consultorio di Casamassima.