Tragedia a Latiano: 15enne perde la vita in un incidente stradale

LATIANO – Un tragico incidente stradale ha scosso il comune di Latiano nel pomeriggio di oggi. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere finito contro un palo dell’illuminazione pubblica mentre era alla guida del suo scooter.Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia locale, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che restano da accertare. L’impatto contro il palo è stato violentissimo.Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Il 15enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, ma purtroppo è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso, a causa delle gravi ferite riportate.La comunità di Latiano è sotto shock per la perdita del giovane, descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare e pieno di vita. La polizia prosegue le indagini per determinare se altri fattori possano aver contribuito al drammatico incidente.Intanto, la città si stringe attorno alla famiglia del ragazzo in un momento di profondo dolore.