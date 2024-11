Tragedia sulla statale 7 a Taranto: un ciclista morto e uno ferito in un incidente con un’auto pirata

TARANTO - Grave incidente stradale alla periferia di Taranto, dove due ciclisti sono stati investiti da un’auto pirata lungo la statale 7, in direzione di Massafra. Uno dei due uomini coinvolti ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

La dinamica e i soccorsi

L'incidente è avvenuto questa mattina, e le autorità stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti della Polizia Locale di Taranto sono sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili a identificare il conducente del veicolo, che si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Traffico bloccato

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la corsia di marcia in direzione nord della statale 7 è stata temporaneamente chiusa al traffico. La viabilità nella zona risulta rallentata, con deviazioni predisposte per evitare ulteriori disagi.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per rintracciare il responsabile dell’investimento. Le autorità fanno appello a eventuali testimoni che possano fornire dettagli utili all’individuazione dell’auto pirata.