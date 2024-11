Tragedia a Lecce: giovane trovato morto per esalazioni di un braciere

LECCE - Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Lecce, dove un giovane di 29 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Palma. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso potrebbe essere stata l'inalazione delle esalazioni di un braciere.

La scoperta dei familiari

A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari della vittima, che, non vedendolo rispondere, si sono recati nella sua abitazione. Il corpo del giovane è stato rinvenuto in una stanzetta attigua alla cucina, dove si trovava un braciere con della carbonella ancora acceso, molto probabilmente utilizzato per riscaldarsi durante la notte.

Le indagini

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. L'ipotesi prevalente al momento è che le esalazioni di monossido di carbonio generate dalla combustione della carbonella abbiano causato la morte del giovane, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per confermare questa ricostruzione.