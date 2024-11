La Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte presenta la XXIII^ edizione di 'Frantoi Aperti'

BARI - Dal 1 al 8 dicembre 2024, ritorna l'attesissimo evento "Frantoi Aperti", giunto alla sua XXIII^ edizione, promosso dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Quest'anno, la manifestazione si arricchisce con una programmazione ancora più ampia e coinvolgente, dedicata a tutti gli appassionati dell’olio extravergine d’oliva, del buon cibo e delle tradizioni locali.

Un evento che celebra la cultura dell’olio

Durante la settimana, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare il ciclo produttivo dell'olio extravergine d’oliva, con aperture straordinarie dei frantoi e delle aziende olivicole-olearie aderenti. L'evento offre l'occasione unica di scoprire tutte le fasi della lavorazione delle olive e di respirare i profumi inebrianti che si sprigionano durante il processo di trasformazione.

“Frantoi Aperti” non è solo un viaggio sensoriale nell’universo dell’olio, ma anche una riscoperta delle radici culturali e un’attenzione all’evoluzione tecnologica in agricoltura. Come afferma il Presidente della Strada, Nunzio Liso: “Un mix tra esperienze outdoor, riscoperta delle proprie radici e conoscenza di sentori e sapori, con un occhio alla tecnologia agricola.”

Evomenù e degustazioni d’olio

Una delle novità di quest’edizione è la proposta degli #evomenù, creati dai ristoranti stellati e bistrot che partecipano all'iniziativa. Dal 1° all'8 dicembre, sarà possibile gustare piatti elaborati con olio extravergine d'oliva in ristoranti come Quintessenza Ristorante a Trani, Casa Sgarra a Trani, Maadhoo L’Altro a Barletta e molti altri.

Inoltre, l’evento propone tour guidati, percorsi di assaggio e degustazioni di olio nuovo, grazie alla presenza di esperti che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei sapori dell’olio.

Appuntamenti imperdibili

Non mancano gli appuntamenti speciali, come la cerimonia di consegna degli attestati per il “Corso per Operatore di Attività Oleoturistiche”, che si terrà il 5 dicembre. Inoltre, il 8 dicembre, sarà possibile partecipare a una visita guidata nel parco olivetato di San Leucio a Canosa di Puglia, con degustazioni di olio e un tour della domus romana e dell'ipogeo dauno ellenistico.

Frantoi Aperti Tour e il contest fotografico "Scatti d’Olio"

Il 1° dicembre si terrà anche il "Frantoi Aperti Tour", un'iniziativa che, grazie alla collaborazione con ArtTurism, porterà i visitatori alla scoperta delle aziende olearie nei comuni aderenti alla Strada, con pullman in partenza da Bari. Il tour non si limiterà alle visite aziendali, ma includerà anche escursioni nei centri storici, per un’immersione totale nella cultura e tradizione del territorio.

In concomitanza con la manifestazione, riprende il contest fotografico "Scatti d’Olio", che premia le migliori immagini dedicate all'extravergine d'oliva. La partecipazione è gratuita e si concluderà con la premiazione dei vincitori a "Sogni nelle Notti di Mezza Estate 2025".

Le aziende e ristoranti aderenti

Tra le aziende olivicole che partecipano a questa edizione ci sono:

Azienda Pellegrino 1890 srl (Andria)

(Andria) Azienda Agricola Conte Spagnoletti Zeuli (Andria)

(Andria) Olivicoltori Andriesi C.O.V.A.N. (Andria)

(Andria) Azienda agricola Liso (Andria)

(Andria) Azienda Agricola Oro di Trani (Trani)

(Trani) Coop. TERRA MAIORUM (Corato)

(Corato) Frantoio oleario Di Molfetta Pantaleo & C (Bisceglie)

(Bisceglie) Cooperativa agricola De Deo (Minervino Murge)

I ristoranti che offrono gli #evomenù includono Quintessenza Ristorante (Trani), Casa Sgarra (Trani), Maadhoo L’Altro (Barletta), Osteria del Seminario (Bisceglie), Cinque Quarte (Andria) e Beveroni Jazzin’ Club (Minervino Murge).

Informazioni utili

Per maggiori informazioni sul programma e sulle prenotazioni, è possibile contattare il numero 392/6948919 o inviare una mail a comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it. Inoltre, il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione e sulle pagine social Facebook e Instagram della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.