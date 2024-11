Tragedia a Nardò: operaio 70enne muore travolto dal crollo di un muro

NARDO' - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Nardò, in provincia di Lecce, dove un operaio 70enne, Silvio Perrone, ha perso la vita durante l’esecuzione di lavori edili in un’abitazione privata situata in via Tafuri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava rimuovendo materiale da risulta dal suolo quando è stato colpito da alcuni conci di tufo che si sono improvvisamente staccati dal prospetto della palazzina. Il crollo è avvenuto senza preavviso, lasciando all’operaio pochissime possibilità di mettersi in salvo.

Inutili i soccorsi

Il personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, non ha potuto fare nulla per salvare la vita dell’operaio, che è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti del commissariato locale e gli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei cantieri, evidenziando i rischi a cui sono esposti i lavoratori, soprattutto in settori come quello edile.

La comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Nardò, dove Silvio Perrone era conosciuto e rispettato. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia, colpita da questa tragica perdita.