Gialappashow: Eva Riccobono affianca il Mago Forest nella nuova puntata

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, reduce dal record assoluto di ascolti, rinnova l’appuntamento, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 25 novembre, alle ore 21.30. Questa volta è Eva Riccobono ad affiancare alla conduzione il Mago ForestPartenza sprint, durante l’anteprima, con Riccardo Scamarcio subito alle prese con una padrona di casa tutt’altro che ospitale, Miriam, alias Brenda Lodigiani. I Santi Francesi si esibiscono sul palco con I Neri per Caso e Cecilia Harp sulle note di “Video Killed The Radio Star” dei The Buggles. I Neri e Cecilia duettano anche in “Smalltown Boy” dei Bronski Beat e in “Teardrop” dei Massive Attack. Nek è vittima, suo malgrado, del fuoco incrociato di Marcello Cesena e Simona Garbarino nel nuovo episodio di “Sensualità a corte”. Un nuovo personaggio per Giovanni Vernia: oltre a cimentarsi con la parodia di Jannik Sinner e Fabrizio Corona è ora la volta di Achille Lauro.Non mancano in questa sesta puntata anche i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i vodcast più esilaranti del web, i programmi tv e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata mercoledì prossimo, 27 novembre, subito dopo la supersfida di Champions League tra Real Madrid e Liverpool.Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

Foto: ©julehering