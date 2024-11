Tragedia sulla Provinciale 231 a Terlizzi: 62enne perde la vita in un grave incidente

BARI - Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla SP 231, all’altezza di Terlizzi, provocando la morte di un uomo di 62 anni, residente nella stessa località, e il ferimento grave di altre tre persone, trasportate in codice rosso nei vicini ospedali.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha coinvolto tre auto e un tir in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. L’impatto, avvenuto in un tratto trafficato della provinciale, è stato così violento da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai veicoli accartocciati.

Il personale del 118 ha prestato soccorso immediato, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo. Gli altri tre feriti, tutti in gravi condizioni, sono stati trasportati con urgenza in ospedale.

Disagi al traffico e indagini in corso

L’incidente ha causato lunghe code e il blocco del traffico per diverse ore, con i Carabinieri impegnati a gestire la viabilità e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La strada è stata riaperta solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e la pulizia della carreggiata, che ha richiesto l’intervento di mezzi specializzati.

Il cordoglio della comunità

La notizia della tragedia ha scosso la comunità di Terlizzi, dove il 62enne era molto conosciuto. Un dolore profondo accompagna le famiglie coinvolte in un incidente che ripropone l’urgenza di riflettere sulla sicurezza stradale, specialmente nei tratti ad alta percorrenza come la provinciale 231.