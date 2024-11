Serie C, girone C: Monopoli e Cerignola si dividono la posta, 1-1 al “Veneziani”

FRANCESCO LOIACONO - Un pareggio che lascia aperti i giochi nelle zone alte della classifica quello tra Monopoli e Cerignola, che si affrontano al “Veneziani” nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Il match si chiude sull’1-1, con le squadre che mantengono rispettivamente il terzo e il secondo posto in classifica, separate da un solo punto.

Primo tempo: Cerignola avanti con Bianchini, Monopoli sfiora il pari

Il Cerignola parte con il piede giusto e trova il vantaggio già all’11’, grazie a Bianchini, che insacca con una precisa conclusione di destro su assist di Salvemini. Gli ospiti sfiorano il raddoppio poco dopo, sempre con Paolucci, che non trova il bersaglio grosso.

Il Monopoli prova a reagire: al 19’, Jallow si avvicina al gol, ma manca di precisione. Al 38’, Yabre non concretizza una buona occasione, mentre al 39’, su punizione, Scipioni va vicino al pareggio. La prima frazione si chiude con un tentativo di Yeboah al 44’, che non riesce a trovare la via della rete.

Secondo tempo: Grandolfo risponde, occasioni sprecate nel finale

Il Monopoli entra in campo più determinato nella ripresa. Al 6’, Vazquez sfiora il gol del pareggio, ma è al 18’ che arriva la svolta: su calcio d’angolo battuto da Bruschi, Grandolfo svetta di testa e sigla l’1-1.

Il match si mantiene vivace, con occasioni su entrambi i fronti. Al 33’, Russo calcia fuori da buona posizione per il Monopoli, mentre al 36’, Salvemini non riesce a indirizzare di testa verso la porta avversaria. Nel recupero, il Cerignola va vicino al colpo di coda con Faggioli, che al 91’ manca il gol, e con Tascone, che al 93’ spreca un’opportunità favorevole.

Classifica corta e lotta aperta

Con questo pareggio, il Monopoli sale a 25 punti, in compagnia del Potenza, e si mantiene al terzo posto. Il Cerignola, invece, conserva il secondo posto con 26 punti, a una sola lunghezza dal capolista.