Tragedia sulla SS7 ter nel Tarantino: scontro frontale tra due auto, muore un 96enne

SAN GIORGIO IONICO – Questa mattina un tragico incidente stradale ha coinvolto due auto sulla SS7 ter, nel tratto che collega San Giorgio Ionico a Monteparano. Nell'impatto è deceduto Stefano Virtusoso, 96 anni, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove purtroppo non ce l'ha fatta. Un altro uomo di 80 anni, coinvolto nell'incidente, versa in gravi condizioni e sta ricevendo cure mediche intensive.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.