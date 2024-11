Trani, lite tra commercianti finisce con una coltellata al volto

TRANI - Questa mattina a Trani, nei pressi del cimitero, una discussione tra due uomini è degenerata in violenza. Un cinquantenne è stato ferito al volto con un coltello da un coetaneo, anch'egli di 50 anni. Entrambi gli uomini, italiani e commercianti di bombole di gas, avrebbero avuto un alterco che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe rapidamente acceso fino a sfociare in un'aggressione fisica.Il presunto aggressore è stato prontamente identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali. La vittima, trasportata in ospedale per le cure necessarie, è stata medicata e dimessa poco dopo. L’aggressore, invece, è stato denunciato a piede libero.