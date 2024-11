Trasporti: l’assessore Ciliento a Trani per la presentazione di 3 nuovi autobus a metano dell’Amet

BARI - Questa mattina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, insieme al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha presentato i tre nuovi autobus a metano assegnati dalla Regione Puglia al Comune di Trani e dati in comodato d’uso all’Amet, azienda esercente il trasporto pubblico locale. Presenti il vicesindaco Fabrizio Ferrante, il presidente del Consiglio comunale Giacomo Marinaro e il nuovo Consiglio d'Amministrazione di Amet con la presidente Silvia Caputo, l’amministratore delegato Paolo Paradiso e Daniele Nenna.Si tratta di 3 autobus Otokar a metano facenti parte della fornitura di 148 bus suburbani che la Regione Puglia ha acquistato con i fondi del Piano Complementare al Pnrr per un investimento complessivo di 45,8 milioni, assegnati a 29 Comuni con usufrutto alle aziende comunali del servizio TPL, al fine di dismettere gli euro 1-2 e 3 ancora circolanti.“E’ sempre una soddisfazione presentare questi autobus – ha detto l’assessore Ciliento – perché rappresentano un impegno che la Regione ha preso con la collettività: rinnovare le flotte autobus destinate al TPL dismettendo i mezzi più obsoleti e sostituendoli con mezzi sostenibili, rispettosi dell’ambiente, accessibili e dotati delle tecnologie per viaggiare sicuri. Un impegno che ci ha permesso di sostituire circa l’85% dei mezzi E1, E2 ed E3 ancora circolanti e che continuerà con ulteriori investimenti per l’acquisto di nuovi bus destinati al servizio extraurbano e che quindi la Regione assegnerà alle Province. A fronte di questo impegno regionale chiediamo alle comunità di preservare e rispettare questi autobus che sono un bene comune.”“Infine ringrazio il Comune di Trani che si sta impegnando per rendere la mobilità in città sempre più sostenibile – ha aggiunto l’assessore –, avendo aderito ad alcuni dei progetti promossi e finanziati dalla Regione, come lo sharing mobility e il MaaS4Puglia, soluzioni che incentivano la mobilità dolce e l’uso dei mezzi pubblici per muoversi in città.”