UE, Fratelli d’Italia: Fitto, impegno e visione per un'Europa più vicina ai cittadini e alle periferie

BARI - Fratelli d’Italia accoglie con entusiasmo l’impegno di Raffaele Fitto per un’Europa più inclusiva e vicina alle esigenze dei cittadini, in particolare delle aree periferiche e in difficoltà. Durante la sua recente audizione al Parlamento europeo, Fitto ha ribadito la sua visione di un’Europa più solida e capace di affrontare con concretezza le sfide odierne.Michele Picaro (ECR-FdI) ha commentato: “La chiarezza e la dedizione mostrate da Fitto sono una garanzia per l’Europa. Non si tratta solo di un piano ambizioso, ma di un impegno tangibile a sostenere le aree marginalizzate con azioni concrete, dimostrando l’autorevolezza dell’Italia e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.”Picaro ha aggiunto che l’Europa ha bisogno di una leadership capace di valorizzare le diversità locali e di rappresentare tutte le aree della comunità europea. “Fitto ha dimostrato di essere l’uomo giusto per questa missione,” ha concluso Picaro, esprimendo fiducia nelle capacità di Fitto di promuovere un’Europa attenta ai bisogni dei cittadini e a favore di uno sviluppo più equo.