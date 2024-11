'FARE - Futuro d’Autore': i podcast raccontano la vita, la ripresa e la cultura giovanile. Secondo appuntamento a Bari

BARI - Mercoledì 13 novembre 2024, dalle ore 17.00 alle 19.00, l’Officina degli Esordi a Bari ospiterà il secondo incontro di FARE - Futuro d’Autore, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa, organizzata da Radici Future Produzioni e Bass Culture, utilizza il formato podcast per dare voce ai giovani e agli adulti che vivono in situazioni a rischio e nelle aree meno servite del territorio pugliese.L’obiettivo del progetto è di offrire a ragazzi, ragazze e anche detenuti coinvolti nel festival Legalitria uno spazio per condividere esperienze, riflessioni e aspirazioni, in particolare attraverso produzioni audio e video che raccontano temi come inclusione e libertà. Il progetto si svolge nelle città di Bari, Bitonto, Giovinazzo e Molfetta e rappresenta un’importante occasione di espressione e valorizzazione della cultura giovanile locale.Nel corso dell’incontro di domani verranno ascoltati alcuni podcast registrati nella nuova sala F-RED dell’Istituto Redentore di Bari. Tra i podcast nati grazie alla collaborazione tra Radici Future Produzioni e Bass Culture vi sono “A Voce Libera,” “Autori di Futuro” (protagonista di questo secondo appuntamento) e “Legalitriapodcast.”I podcast, curati da Laura Capra e Marianna Turturo, esplorano temi legati alla movida, allo sport, alla cucina tradizionale e all’arte locale, offrendo ai giovani l’opportunità di uscire sul campo per raccontare il territorio con le proprie parole. Tra i titoli emergono lavori come “Notte in Movimento,” dedicato alla vita notturna; “Racconti di Passione,” che parla di esperienze culturali; “I Sapori della Tradizione,” un viaggio nei piatti pugliesi; e “La mia città è...,” che esplora l’ispirazione artistica delle visite alla Galleria Nazionale di Bari.FARE - Futuro d’Autore, supportato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è reso possibile grazie all’impresa sociale Con i Bambini, nata nel 2016 per favorire l’accesso ai percorsi educativi e rimuovere le barriere economiche, sociali e culturali che ostacolano i minori.L’ultimo incontro del ciclo è previsto per mercoledì 20 novembre 2024, quando i partecipanti continueranno a condividere storie e progetti, completando così un percorso di ascolto e partecipazione che mira a valorizzare i giovani e dare loro nuovi strumenti espressivi.