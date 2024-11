Vieste, aggressione contro il sindaco Giuseppe Nobiletti: solidarietà dal consigliere De Leonardis

BARI - Un grave episodio di violenza si è verificato a Vieste, dove il sindaco e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, è stato vittima di una brutale aggressione fisica e verbale. A esprimere solidarietà è stato il consigliere regionale Giannicola De Leonardis (Fratelli d’Italia), che, in una nota ufficiale, ha condannato fermamente l’accaduto e ha manifestato vicinanza a Nobiletti e alla sua famiglia."Esprimo la mia solidarietà e quella di Fratelli d’Italia di Capitanata al sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, per la vile aggressione fisica e verbale subita da suo padre nella giornata di ieri," ha dichiarato De Leonardis. Il consigliere ha sottolineato come si tratti di un episodio di grande gravità e che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato nella cittadina garganica. Il sindaco Nobiletti, infatti, ha già ricevuto in passato minacce in relazione alla sua attività amministrativa.De Leonardis ha concluso il suo intervento invocando l’intervento rapido delle forze dell’ordine, affinché sia fatta piena luce sull’accaduto: "A Giuseppe Nobiletti va tutta la nostra vicinanza nella speranza che gli organi deputati alla sicurezza facciano subito piena luce su questa aggressione, che condanniamo senza esitazione alcuna. Il valore della legalità in Capitanata non sarà mai scalfito da nessuna esecrabile azione violenta."L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla protezione degli amministratori locali, che, come Nobiletti, spesso sono in prima linea nella difesa della legalità e dell’interesse pubblico in territori complessi.