Concerto a Mola di Bari: omaggio alle grandi vocalist del jazz

MOLA DI BARI - Giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21:00, il suggestivo Palazzo Pesce di Mola di Bari ospiterà, a grande richiesta, lo spettacolo “Il mondo delle grandi jazz vocalist: Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e Billie Holiday.” La serata vedrà protagonisti la voce raffinata di Luciana Negroponte e il talento di Vito Di Modugno, al pianoforte e all’organo Hammond, in un omaggio alle regine indiscusse del jazz.L'evento sarà un viaggio musicale nelle atmosfere e negli stili che hanno reso celebre il canto jazz, celebrando le interpretazioni inconfondibili di voci leggendarie come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae e Billie Holiday. Queste artiste, con il loro stile innovativo e la capacità di esprimere emozioni profonde, hanno lasciato un’eredità senza tempo, influenzando generazioni di musicisti e incantando il pubblico di tutto il mondo.Con la sua voce intensa, Luciana Negroponte rivisiterà alcuni dei brani che hanno fatto la storia del jazz, mentre Vito Di Modugno arricchirà l’esibizione con le sue abilità all’organo Hammond e al pianoforte, strumenti che aggiungeranno profondità e calore alle interpretazioni. La serata sarà un’occasione unica per apprezzare il jazz nella sua essenza, attraverso le sfumature e il carisma di artiste che hanno trasformato questo genere in pura arte.