WTA Finals di Riyad: Paolini si arrende a Sabalenka in singolare, ma vince in doppio con Errani

Nelle WTA Finals di Riyad, Jasmine Paolini cede alla bielorussa Aryna Sabalenka in due set, con il punteggio di 6-3, 7-5. Nel primo set, Sabalenka prende il controllo grazie ai suoi pallonetti, portandosi in vantaggio 5-3. Paolini tenta di contrastare la numero uno mondiale con passanti incrociati, ma la precisione al servizio della bielorussa le permette di chiudere il set a suo favore. Nel secondo set, la sfida si fa più equilibrata, rimanendo sul 5-5. Tuttavia, Sabalenka mette a segno diversi lungolinea decisivi che le consentono di portare a casa il match.In un altro incontro, la cinese Qinwen Zheng ha prevalso sulla kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-1. Nel prossimo incontro di singolare, Paolini affronterà proprio Qinwen Zheng, in una sfida cruciale per le sue possibilità nel torneo.Nel doppio, Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano una bella vittoria contro le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, rimontando per 1-6, 6-1, 10-4. Ora, Paolini ed Errani affronteranno la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, in un match che si preannuncia combattuto.