Serie C: l'Altamura pareggia 2-2 con il Potenza al 'San Nicola', sconfitta per il Foggia contro la Cavese

Nella tredicesima giornata di Serie C, l'Altamura ha strappato un 2-2 contro il Potenza al "San Nicola" di Bari. Nel primo tempo, dopo un'occasione iniziale al 9' per Schimmenti, l'Altamura è passata in vantaggio al 18' grazie a Leonetti, che ha insaccato con un tocco di destro su assist di Rolando. Poco dopo, al 21', Minesso ha colpito il palo con un colpo di testa, mancando di poco il raddoppio. Al 39', il Potenza ha risposto con D'Auria, autore di una girata di sinistro su cross di Erradi che ha portato il risultato sull'1-1.Nel secondo tempo, il Potenza ha ribaltato la situazione al 5', sempre con D'Auria, che ha segnato con un rasoterra su assist di Schimmenti. L'Altamura, però, non si è arresa e ha trovato il pareggio al 15' con Minesso, che di testa ha finalizzato un cross di Molinaro. Nonostante alcune occasioni, come quella di Rosafio al 27' e una per Molinaro al 43', la partita è terminata in parità. Con questo risultato, l'Altamura si piazza al tredicesimo posto in classifica con 15 punti, mentre il Potenza è sesto a quota 21.In un altro match della giornata, il Foggia è stato sconfitto 2-1 in trasferta dalla Cavese al "Simonetta Lamberti". I padroni di casa sono passati in vantaggio all'8' con Parodi, che ha concluso di sinistro su assist di Barba. Il Foggia ha risposto al 23' con Mazzocco, che di testa ha pareggiato su cross di Millico. Tuttavia, la Cavese ha siglato il gol decisivo al 55' grazie a Saio, che ha sfruttato una punizione battuta da Pezzella. Con questa sconfitta, il Foggia scende al terzultimo posto con 10 punti, alla pari con Messina e Taranto, mentre la Cavese si trova all'undicesimo posto con 17 punti.