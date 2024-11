'Yeast Photo Festival', oltre 20mila visitatori e un appuntamento al 25 settembre 2025

La terza edizione di Yeast Photo Festival – titolo, "From Planet to Plate" – inaugurata il 19 settembre, si è chiusa domenica 3 novembre con oltre 20mila presenze. La terza edizione di Yeast Photo Festival – titolo, "From Planet to Plate" – inaugurata il 19 settembre, si è chiusa domenica 3 novembre con oltre 20mila presenze.





La manifestazione, distribuita in 11 location (interne ed esterne) tra Lecce, Matino, Racale, Castrignano de’ Greci e Supersano, ha visto l’allestimento di 14 mostre personali, la presenza di 15 fotografi di fama internazionale, 4 curatori e 13 esperti del mondo della fotografia. Sono stati inoltre organizzati 3 incontri a tema, 15 visite guidate con autori e autrici e i curatori ospiti, 2 eventi dedicati ai bambini, 3 eventi musicali, cui si sono aggiunte 3 giornate formative dedicate alla sostenibilità nelle aziende con la media partnership del Gruppo 24 Ore.





"Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto da questa edizione dello Yeast Photo Festival - affermano i co-direttori del festival, Veronica Nicolardi e Flavio&Frank "Accogliere oltre 20.000 visitatori in un periodo dell’anno tradizionalmente meno affollato rappresenta una sfida vinta per tutto il territorio. Questo risultato evidenzia l’importanza della destagionalizzazione nel turismo culturale, dimostrando come eventi di qualità possano attrarre flussi significativi di visitatori anche nell’entroterra del Salento. È un segnale positivo che incoraggia a proseguire su questa strada, valorizzando le ricchezze culturali e paesaggistiche dell’intera regione".





Yeast Photo Festival, che - come evoca il nome stesso, in inglese "lievito" - vuol essere sempre più fermento culturale, forza creativa e generativa, tornerà nel Salento per la quarta edizione dal 25 settembre 2025, giornata di inaugurazione.