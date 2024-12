A Corato si 'accende' l’Incanto del Natale: al via il ricco programma di eventi

CORATO - Una serata coinvolgente, di condivisione e magia dedicata a grandi e piccini che hanno vissuto l’Incanto del Natale a Corato. Con l’accensione del grande albero in piazza Matteotti, al via il cartellone di eventi pensato ed organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con tante realtà del territorio e il patrocinio dalla Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Bari. Tanti gli appuntamenti ed eventi per vivere nel centro la magia del Natale. Il prossimo sarà il 7 dicembre alle 18:00 con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale all’interno del Centro Storico con 70 figuranti tra attori e comparse, un percorso itinerante in cui elfi, gnomi e personaggi fatati accompagneranno e racconteranno a tutti i visitatori una storia senza tempo capace di affascinare i più piccoli e far tornare bambini i più grandi.“Riproponiamo l’Incanto che solo il Natale riesce a donare - spiega il vicesindaco Beniamino Marcone - È certamente uno dei periodi dell’anno più attesi, tante sono le aspettative e anche per questa edizione di INCANTO abbiamo voluto fare le cose per bene”.“La formula che si è rivelata vincente lo scorso anno, la riproponiamo quest’anno arricchita da ulteriori appuntamenti che hanno come punto di attenzione i più piccoli, e i giovani – prosegue Beniamino Marcone illustrando il programma 2024 - Ai tradizionali appuntamenti che costituiscono il carattere distintivo delle nostre tradizioni, affianchiamo novità importanti e di richiamo per il territorio vasto. Questo si traduce inevitabilmente in un clima di festa e di serenità, fatto di luci colorate, suoni, immagini, volti. Ci auguriamo che tutta la città possa tranne beneficio in termini di serenità e anche di sviluppo. Quest’anno portiamo le luci del Natale oltre che su tutte le vie del centro, anche sulle “radiali” della città, uno sforzo che abbiamo ritenuto essere necessario per dare anche valore e impulso all’ambito commerciale.Voglio ringraziare tutti coloro i quali si rendono disponibili e concorrono alla buona e serena realizzazione di tutto questo. Gli operatori culturali, le associazioni, gli operatori del sociale, i partner storici come la Pro Loco, che mantengono vive le tradizioni adeguandole ai nuovi linguaggi e al presente. Ringrazio l’associazione Freedom con cui stiamo collaborando per il secondo anno consecutivo. Elaborare processi complessi, significa avere capacità e determinazione. Resta un’attenzione che occorre non smarrire: Non lasciamoci solo abbagliare dal luccichio, sia sempre presente nel nostro agire quotidiano la luce della solidarietà e dell’impegno non violento per la pace”.