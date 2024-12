A Lama Pezzavilla l’inclusione con 'Il Parco di Natale'

TARANTO - Si avvia a conclusione la terza edizione della “Il Parco di Natale”, la manifestazione che ha animato le domeniche mattine di dicembre al “Parco della Gioia”.L’ultimo di quattro appuntamenti si terrà, alle ore 11.00 di domenica 22 dicembre, con partecipazione libera e gratuita al Parco della Gioia in Via Federico II zona Talsano Lama a Taranto.Per tutte le famiglie e i bambini ci saranno dolci, tanto divertimento con l’animazione, le mascotte e giocolieri, nonché la musica della crew di Vincenzo Pulpito Dj con la partecipazione della strepitosa Ipergalattici cartoons cover band!È un evento ideato dal Bamboo Social Area Taranto e realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto e in partnership con Bussilandia Taranto Motoclub Route 66 - Taranto hobbisti.Nell’occasione sarà ringraziato il gruppo di imprenditori del quartiere che hanno voluto realizzare una illuminazione natalizia al Parco della Gioia che, soprattutto nelle ore serali, ha reso più suggestiva l’atmosfera in questa area in cui sono presenti numerosi giochi per tutti i bambini: Electric Max Di Massimo Caponio, Ferramenta Calabrese, Pet Garden, Martimpianti e la Ditta Quarto Germano.“Il Parco di Natale” è uno dei tanti momenti di aggregazione e di festa, nonché laboratori di vario genere, organizzati con la collaborazione con le diverse realtà del territorio per favorire l’inclusione e l’integrazione.Ricordiamo che il Parco della Gioia di Mister Sorriso è un luogo pensato appositamente per permettere a bambini normodati e con disabilità di diverso tipo la condivisione degli spazi di gioco, senza alcuna distinzione. È dotato di strutture innovative, con pannelli sensoriali, giochi di colori, e percorsi tattili, adatti per tutti.