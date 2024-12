A Mottola 'Verso la Capitale del Folklore 2024'

MOTTOLA - Inizia da Mottola il percorso della manifestazione che porterà all’aggiudicazione del titolo di “Capitale del Folklore Pugliese 2024” che, organizzata ogni anno dal Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia e dalla FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), riconosce la capofila del movimento folklorico pugliese.Quest’anno sono previste tre tappe della manifestazione che porterà all’aggiudicazione dell’importante riconoscimento: Mottola, Bitonto e Sannicandro garganico.La prima tappa di “Verso la Capitale del Folklore 2024” si terrà, alle 19.30 di venerdì 6 dicembre, con ingresso libero e gratuito presso l’Auditorium San Pietro di Mottola.L’evento, patrocinato dal Comune di Mottola, rappresenta un importante riconoscimento per l’azione realizzata dalla città di Mottola per la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle giovani generazioni del patrimonio etnografico locale, materiale e immateriale.Dopo i saluti istituzionali l’incontro sarà aperto dal seminario “Alla scoperta del Runts” curato dalla Dott.ssa Valentina Albanesi, Consulente del Lavoro ed esperta del Terzo settore, per poi proseguire le esibizioni dei “Tamburellisti di Otranto” e Gruppo Folkloristico “Mottola Fnodd OdV”.